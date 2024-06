Ricerca



ENTI LOCALI - Guida per il lavoro dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali Il Vademecum realizzato da IFEL illustra le funzioni e le responsabilità di sindaci e amministratori, definendone status e funzioni

L’IFEL – Dipartimento Economia Locale e Formazione ha elaborato un Vademecum avente ad oggetto: “Guida per il lavoro dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali”, che innanzitutto illustra le funzioni e le responsabilità di sindaci e amministratori, definendone status e funzioni, per poi concentrarsi sulla programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio e delle risorse disponibili.

La presentazione di Alessandro Canelli – sindaco di Novara e presidente IFEL

Sono oltre 3.700 i comuni italiani che hanno rinnovato le proprie amministrazioni. Agli amministratori confermati si affiancano molti nuovi amministratori che per la prima volta si affacciano all’esperienza del governo locale. Un lavoro bello, che negli anni è diventato però sempre più complesso.

Amministrare è un compito impegnativo e per affrontarlo IFEL mette a disposizione questo Vademecum, che vuole essere un agile strumento di lavoro: un piccolo “faro” per orientarli nel compito che li aspetta nei prossimi 5 anni. Un ausilio per svolgere meglio il proprio mandato e affrontare la sfida del buon governo locale.

Gli obiettivi del Vademecum

Il Vademecum illustra innanzitutto le funzioni e le responsabilità di sindaci e amministratori, definendone status e funzioni, ma si concentra, in linea con le finalità istituzionali di IFEL, sulla programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio e delle risorse disponibili.

Lo strumento principale per consentire la migliore e più efficace attuazione dei programmi di mandato. Con un linguaggio semplice e immediato, vengono illustrati i documenti e gli strumenti introdotti dai principi contabili con la riforma dell’armonizzazione, presentandone il corretto funzionamento e le corrette modalità di impiego.

Il Vademecum integra i contenuti formativi del percorso di Basic Knowledge “Elezioni amministrative e poi… un toolkit per l’insediamento” disponibile sul sito della Scuola IFEL: obiettivo di entrambi è accompagnare amministratori e funzionari comunali nelle attività che si troveranno ad affrontare dal momento dell’insediamento fino alla conclusione del mandato amministrativo.

Per approfondire:

© RIPRODUZIONE RISERVATA