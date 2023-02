Ricerca



IN PRIMO PIANO - Giornata per la donazione degli organi Il decreto in Gazzetta Ufficiale

Nella G.U. n. 48 del 25 febbraio è stato pubblicato il D.M. 24 gennaio 2023, che indice per il giorno 16 aprile la «Giornata per la donazione degli organi» per l’anno 2023.

In tale giornata, fissata per il 16 aprile, le amministrazioni pubbliche devono assumere e sostenere, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

