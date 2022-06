Ricerca



IN PRIMO PIANO - “PArliamo”: la newsletter per i dipendenti della pubblica amministrazione Online il quarto numero

Disponibile online il 4° numero della newsletter PArliamo, realizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Formez PA e indirizzata a tutti i dipendenti pubblici.

“PArliamo è lo strumento indispensabile per tenersi aggiornati sulle principali novità che riguardano il lavoro pubblico, dai contratti alla formazione, e, più in generale, sulla rivoluzione in corso nella Pa”, sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Sono convinto che sia assolutamente necessario un filo diretto con ogni dipendente per condividere le tantissime iniziative che sono partite e stanno partendo grazie al formidabile impulso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha posto la Pubblica amministrazione al centro del rilancio del Paese. Per un’Italia più ricca, più competitiva, più efficiente e più giusta”.

In questo numero: l’apprezzamento della Commissione europea per la riforma della Pubblica Amministrazione (assente, per la prima volta dal 2011, dalla parte dispositiva delle “Country Specific Recommendations”), l’ok del Cdm al rinnovo dei contratti dei Vigili del fuoco, il progetto di fornire lo Spid gratuito ai lavoratori pubblici, il decreto sui tirocini e dottorati retribuiti nelle amministrazioni, la pubblicazione del regolamento sulle notifiche digitali della Pa, i bilaterali del ministro Brunetta con Germania e Grecia, la fase 2 delle iniziative di formazione e tanto altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA