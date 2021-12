Questo articolo è stato letto 122 volte

LEVA - Formazione lista leva anno 2022 Riepilogo degli adempimenti

Ricordiamo che ogni anno i Comuni sono tenuti ad adempiere alle attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva pur in vigenza della sospensione del servizio obbligatorio di leva come previsto e disposto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, tra i quali per l’anno 2022, la pubblicazione:

– a far data al primo e fino al 31 gennaio, del manifesto relativo all’obbligo di iscrizione nelle liste di leva dei giovani maschi cittadini italiani nati nell’anno 2005. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nella lista di leva possono essere diffuse, oltre che con il manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione. Il manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nella lista di leva.

– all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi, dal 1 al 15 febbraio 2022, dell’elenco degli iscritti nella lista di leva nati nell’anno 2004 ovvero di coloro che nel 2021 compiono 17 anni di età.

La lista di leva compilata verrà chiusa il 31 marzo 2022.

