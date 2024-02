Ricerca



PERSONALE - Fascicolo formativo del dipendente: una nuova sezione su Syllabus

Syllabus presenta una nuova sezione dedicata al Fascicolo formativo del dipendente, focalizzata sulla raccolta e valorizzazione dei dati relativi alla formazione erogata sulla piattaforma. L’obiettivo è fornire in tempo reale un quadro sintetico dei risultati di apprendimento ottenuti e delle competenze acquisite grazie ai corsi seguiti.

Funzionalità e andamento delle competenze

Accessibile a ogni utente tramite l’opzione “Fascicolo formativo” nella home page o tramite il menu in alto a destra, questa sezione offre una panoramica dettagliata degli avanzamenti nelle competenze e del tempo dedicato alla formazione. Ogni dipendente può monitorare graficamente l’evoluzione delle proprie competenze, confrontando il livello iniziale con quello acquisito dopo il corso, nelle varie aree tematiche del catalogo formativo (digitale, ecologica, amministrativa).

Inoltre, è possibile visualizzare un resoconto dei test di verifica delle competenze svolti per ciascun programma formativo, con la possibilità di scaricare il relativo report e ottenere un elenco delle competenze acquisite e dei badge associati.

Monitoraggio del tempo investito

Ciascun dipendente può anche controllare il tempo totale dedicato alla formazione in ore e minuti, utile anche per raggiungere l’obiettivo formativo stabilito dalla direttiva del ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 marzo 2023 (almeno tre giorni di formazione all’anno).

Aggiornamenti e ulteriori Informazioni

Per rimanere sempre informati sulle ultime novità riguardanti la formazione nella Pubblica Amministrazione e sulla piattaforma Syllabus, si consiglia di visitare il sito ufficiale: https://www.syllabus.gov.it/.

