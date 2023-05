Ricerca



L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda alle Pubbliche Amministrazioni, ai fornitori e ai privati che utilizzano il sistema SPID che è obbligatorio aggiornare il bottone “Entra con SPID” all’ultima versione disponibile, includendo tutti gli IDP presenti nel registro.

Come indicato nelle “Linee guida sulle interfacce e sulle informazioni IdP/SP”, infatti, per gestire l’accesso ai servizi pubblici e privati che utilizzano il sistema SPID è necessario la standardizzazione delle interfacce, della comunicazione e dell’utilizzo del logo SPID. Ciò comporta, tra l’altro, che la lista degli IDP mostrata dal bottone “Entra con SPID” sia sempre aggiornata con l’elenco dei gestori registrati nella federazione e che i rispettivi metadata siano sempre aggiornati con quanto pubblicato da AgID in qualità di gestore della federazione.

