ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY- ENTI LOCALI - Enti locali: indagine del Garante Privacy sui Responsabili protezione dati Gli accertamenti sono volti a verificare il rispetto dell’obbligo di comunicazione dei dati di contatto del DPO e il rispetto della privacy

Nella newsletter n. 503 del 26 maggio 2023 il Garante per la privacy avverte di avere avviato un’indagine per verificare il rispetto dell’obbligo di comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD, o Data protection officer, DPO), che al momento è svolta nei confronti di grandi enti locali ma che in futuro potrà essere estesa anche agli enti locali più piccoli e ad altri soggetti pubblici.

L’indagine del Garante della Privacy

L’attività di inchiesta ha portato all’adozione, da parte del Garante, appositi procedimenti volti all’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori. Infatti, per essere in linea con il Regolamento Ue, il Garante ricorda che quando il trattamento dei dati personali è effettuato da soggetti pubblici i titolari e i responsabili del trattamento sono obbligati a designare un RPD e a comunicarne i dati di contatto al Garante privacy.

