ELETTORALE - Elezione suppletiva del Senato 22 e 23 ottobre 2023 La pubblicazione n. 1 del Ministero dell'Interno contenete le istruzioni per presentazione e ammissione candidature

La legge 3 novembre 2017, n. 165, ha profondamente innovato il sistema di elezione delle Camere ed ha previsto che, in caso di vacanza di un seggio attribuito in un collegio uninominale con sistema maggioritario, si proceda ad elezione suppletiva in quel collegio.

Al fine di facilitare le operazioni preparatorie, è stata elaborata dal Ministero dell’Interno la pubblicazione n. 1 – ed. agosto 2023 – che compendia, in unico volume, le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 20, nono comma, del d.P.R. n. 361/1957, inserito dalla citata legge n. 165, sono stati predisposti i fac-simile dei moduli da pubblicare sul sito del Ministero dell’interno, che si riportano nella presente pubblicazione alla sezione « Modulistica ».

