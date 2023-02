Ricerca



ELETTORALE - Elezioni Regionali Lazio e Lombardia del 12 e 13 febbraio 2023: affluenza e risultati del voto LIVE Elezioni Regionali

Dal sito Eligendo affluenza e risultati delle Elezioni regionali Lazio e e Lombardia del 12 e 13 febbraio 2023.

Sezione Affluenza e risultati

In questa sezione i dati sono pubblicati in diretta, in relazione ai diversi livelli territoriali interessati (enti).

Votanti

La rilevazione della percentuale di affluenza alle urne – organizzata in una struttura di enti “ad albero” (regione, provincia, comune), viene effettuata in 4 momenti: alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 della domenica, e alle ore 15 del lunedì.

Nella colonna accanto alle percentuali della rilevazione in corso, appaiono quelle riferite alla corrispondente rilevazione del 2018. Le rilevazioni della domenica alle ore 23 e del lunedì alle ore 15 saranno entrambe confrontate con quella delle 23 (definitiva) del 2018.

Scrutini

Dalle ore 15 del lunedì è possibile consultare i dati sull’andamento degli scrutini, i cui enti sono organizzati in una struttura territoriale “ad albero”:

Regione Circoscrizione (provincia) Comune



Accanto al nome dell’ente, un link apre una pagina con i risultati dello stesso nelle precedenti elezioni.

La scheda Risultati riporta, per ogni ente selezionato:

il numero delle sezioni pervenute e quelle totali (al termine della rilevazione dello scrutinio e delle preferenze si attiverà il link che aprirà la pagina con l’elenco degli eletti);

il nome del candidato presidente, l’indicazione dell’eventuale elezione, i voti e le percentuali;

i contrassegni delle liste collegate ai candidati presidente/sindaco (espandendo il gruppo, si visualizzano denominazioni, voti e le percentuali; i seggi compariranno alla chiusura dello scrutinio a livello regione e circoscrizione);

cliccando sul nome della lista appare una pagina con l’elenco dei candidati di lista e le preferenze (livello circoscrizione e comune), con l’indicazione degli eventuali eletti (livello circoscrizione, solo a sezioni preferenze definitive).

Nella scheda Elenchi sono riportati gli enti di riferimento e lo stato dello scrutinio.

Sezione Monitoraggio

In questa sezione è possibile controllare l’elenco degli ultimi enti pervenuti e di quelli che non hanno ancora inviato i dati di tutte le sezioni.

Sezione Reportistica

In questa sezione vengono riportati ulteriori documenti e informazioni relativi all’evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA