Ricerca



ELETTORALE - Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia a cura di Umberto Coassin

Domenica 2 e lunedì 3 aprile prossimo, si svolgono le elezioni regionali (Presidente della Regione e Consiglio regionale), in Friuli Venezia Giulia. Con la presentazione delle candidature e delle liste all’Ufficio centrale regionale sabato e domenica scorsi, 25b e 26 febbraio, la campagna elettorale è entrata nel vivo.

Per chi si andrà a votare

Per quattro candidati presidenti e per ben tredici liste. Il candidato presidente del centrosinistra MASSIMO MORETUZZO corre con SLOVENSKA SKUPNOST, MOVIMENTO 5 STELLE, PARTITO DEMOCRATICO, PATTO PER L’AUTONOMIA, OPEN SINISTRA FVG, ALLEANZA VERDI E SINISTRA, mentre MASSIMILIANO FEDRIGA, candidato presidente per il centrodestra, è sostenuto da FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA PARTITO POPOLARE EUROPEO, FRATELLI D’ITALIA, FEDRIGA PRESIDENTE, AUTONOMIA RESPONSABILE e LEGA FVG PER SALVINI PREMIER. In mezzo, mantenendo fede al proprio appellativo, si colloca il Terzo Polo con il candidato alla presidenza della regione ALESSANDRO MARAN con la lista fiancheggiatrice AZIONE – ITALIA VIVA – +EUROPA – RENEW EUROPE. Battitore libero la candidata presidente GIORGIA TRIPOLI appoggiata dalla lista INSIEME LIBERI.

La votazione si svolge domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio ha luogo lunedì 3 aprile, a partire dalle 15.

Come si esprime il voto

Per la votazione viene utilizzata un’unica scheda. L’elettore può esprimere due voti:

– un voto per una lista circoscrizionale, esprimendo eventualmente anche la preferenza per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata (scrivendone il cognome sulla riga posta a fianco del contrassegno);

– e un voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione.

Il voto espresso soltanto per la lista circoscrizionale, eventualmente esprimendo anche un voto di preferenza per un candidato consigliere, si intende espresso anche a favore del collegato candidato alla carica di Presidente. Il voto espresso soltanto mediante la preferenza per un candidato consigliere si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale di appartenenza e del collegato candidato alla carica di Presidente. Invece, Il voto espresso soltanto per il candidato Presidente non si estende alle collegate liste circoscrizionali.

La possibilità di voto disgiunto

L’elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione anche non collegato alla lista circoscrizionale votata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA