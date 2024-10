Ricerca



ELETTORALE - Elezioni provinciali 2024: affluenza record e nuovi presidenti eletti Storica partecipazione al voto nelle elezioni provinciali 2024, con l'elezione di 7 nuovi presidenti di Provincia

Il 29 settembre 2024 si è svolta una tornata elettorale che ha segnato un risultato storico per l’affluenza al voto. Con una media nazionale dell’89%, l’elezione di 7 presidenti di Provincia e 41 Consigli provinciali ha visto la partecipazione di 39.917 sindaci e consiglieri comunali provenienti da 3.172 Comuni, in rappresentanza di oltre 17 milioni e 840 mila cittadini. Un dato di affluenza così alto rappresenta un chiaro segnale dell’importanza percepita di queste elezioni e della fiducia riposta negli enti provinciali, spesso al centro del dibattito pubblico per la loro funzione di raccordo tra Comuni e Regioni.

Un sistema di voto di secondo livello

Le elezioni provinciali in Italia si svolgono attraverso un sistema elettorale di secondo livello, in cui non votano direttamente i cittadini, bensì i sindaci e i consiglieri comunali. Questo sistema, pur allontanando il voto dalla popolazione generale, mira a garantire una rappresentanza delle esigenze dei territori attraverso i loro amministratori locali.

I presidenti eletti

Tra i protagonisti della giornata elettorale, spiccano i nuovi presidenti delle Province, eletti con ampie maggioranze. Ecco i risultati:

Alessandria: Luigi Benzi, sindaco di Quargnento, sostenuto dal centrodestra, ha prevalso nella corsa alla presidenza della Provincia.

Luigi Benzi, sindaco di Quargnento, sostenuto dal centrodestra, ha prevalso nella corsa alla presidenza della Provincia. Cremona: Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo e candidato del centrosinistra, è il nuovo presidente provinciale.

Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo e candidato del centrosinistra, è il nuovo presidente provinciale. Ferrara: Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico e candidato del centrodestra, ha conquistato la presidenza.

Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico e candidato del centrodestra, ha conquistato la presidenza. Lucca: Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore, esponente del centrosinistra, è stato eletto presidente.

Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore, esponente del centrosinistra, è stato eletto presidente. Matera: Francesco Mancini, sindaco di Pomarico e candidato del centrosinistra, ha ottenuto la vittoria.

Francesco Mancini, sindaco di Pomarico e candidato del centrosinistra, ha ottenuto la vittoria. Parma: Alessandro Fadda, sindaco di Torrile e sostenuto dal centrosinistra, guiderà la Provincia.

Alessandro Fadda, sindaco di Torrile e sostenuto dal centrosinistra, guiderà la Provincia. Siena: Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni e candidata del centrosinistra, è entrata nella storia come la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Provincia di Siena.

Una prima volta per Siena

Un particolare rilievo merita l’elezione di Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, che è diventata la prima donna a presiedere la Provincia di Siena. Questo risultato rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un importante passo avanti verso la parità di genere nelle cariche istituzionali. La sua elezione è stata salutata con grande entusiasmo dai sostenitori e simbolizza un cambiamento significativo in una provincia tradizionalmente guidata da figure maschili.

L’importanza delle Province

Le Province, sebbene spesso percepite come enti di secondo piano rispetto a Comuni e Regioni, svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dei servizi locali, della viabilità, dell’edilizia scolastica e nella promozione dello sviluppo territoriale. Questi enti, pur con meno poteri rispetto al passato, continuano a rivestire una funzione cruciale nel garantire il coordinamento tra i Comuni e nel gestire le competenze amministrative in ambiti chiave per la vita quotidiana dei cittadini.

Con un’affluenza così alta e l’elezione di nuove figure alla guida delle Province, le elezioni del 2024 segnano un rinnovato interesse e un consolidamento del ruolo delle amministrazioni provinciali nel tessuto istituzionale italiano.

