ELETTORALE - Elezioni politiche 25 settembre 2022: Rilevazione definitiva del numero dei seggi speciali Le indicazioni nella circolare del Ministero dell'interno n. 112/2022

Il Ministero dell’interno con ha emanato in data 3 ottobre 2022 la circolare n. 112 ad oggetto “Elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022. Rilevazione definitiva del numero dei seggi speciali costituiti ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19”.

Al fine di avere un quadro conoscitivo completo della situazione sull’intero territorio nazionale, la circolare invita le Prefetture ad acquisire il dato relativo al numero complessivo dei predetti seggi speciali che sono stati costituiti e che hanno effettivamente operato nell’ambito di uno solo o anche di più comuni della provincia per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in strutture sanitarie o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19.

