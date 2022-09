Ricerca



ELETTORALE - Elezioni politiche 2022: tutti i candidati nelle liste e nei collegi uninominali I nomi in lizza per le elezioni politiche del 25 settembre

Sul portale del Ministero dell’Interno sono disponibili le liste e i candidati ammessi ai collegi uninominali e plurinominali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sono stati infatti pubblicati all’interno dello Speciale #Elezionipolitiche2022 sulla homepage del sito del Viminale, e nella sezione Elezioni trasparenti del sito del Dipartimento Affari interni e territoriali.

Sono, rispettivamente, 1.314 i candidati per i collegi uninominali e 2.265 quelli per i collegi plurinominali della Camera. Per il Senato, sono 646 i candidati per i collegi uninominali e 1.197 quelli per i collegi plurinominali. Per il voto all’estero, sono presenti 95 candidati per la Camera e 41 per il Senato.

Nella pagina Elezioni trasparenti sono pubblicati anche i contrassegni, gli statuti o le dichiarazioni di trasparenza e i programmi dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che hanno presentato le liste.

