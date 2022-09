Ricerca



ELETTORALE - Elezioni politiche 2022: dati su affluenza e scrutini Tutti i dati in tempo reale disponibili su sito e app Eligendo

In occasione delle consultazioni elettorali di domenica 25 settembre, la sala stampa del Viminale aprirà dalle ore 12 fino al termine delle operazioni di scrutinio.

Il voto si svolgerà dalle ore 7 alle ore 23 di domenica. Concluse le operazioni di voto, si procederà all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione. Subito dopo, il seggio inizierà lo scrutinio delle schede del Senato, per poi procedere a quello delle schede per l’elezione della Camera dei deputati.

L’affluenza ai seggi, l’esito degli scrutini e ogni altra informazione saranno disponibili in tempo reale sul sito Eligendo (https://dait.interno.gov.it/elezioni), accessibile anche all’indirizzo www.interno.gov.it, e sulla app Eligendo mobile.

