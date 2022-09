Ricerca



ELETTORALE - Elezioni politiche 2022: agevolazioni tariffarie per gli elettori Le circolari del Ministero dell'interno n. 99 e n. 100

Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 99 del 7 settembre 2022 e la circolare n. 100 dell’ 8 settembre 2022, che disciplinano le agevolazioni tariffarie previste, sia per gli elettori residenti in Italia che per quelli residenti all’estero, relativamente ai viaggi ferroviari, marittimi, aerei e autostradali per raggiungere i seggi in cui si svolgeranno le elezioni politiche del 25 settembre.

Gli elettori, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:

nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;

nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione;

gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.

Per gli elettori residenti all’estero, l’emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ave in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per

esercitare il diritto di voto.

