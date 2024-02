Ricerca



ELETTORALE - Elezioni Parlamento europeo Pubblicato in Gazzetta ufficiale il comunicato relativo alle elezioni del Parlamento europeo da tenersi nel giugno 2024

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il comunicato 2 febbraio 2024 relativo alle elezioni del Parlamento europeo da tenersi nel giugno 2024

Annuncio data elezioni del Parlamento europeo

Il Consiglio dell’Unione Europea ha annunciato che le decime elezioni del Parlamento Europeo si terranno dal 6 al 9 giugno 2024, in conformità agli articoli 10 e 11 dell’atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976.

Partecipazione degli elettori italiani residenti all’estero

Gli elettori italiani all’estero, non iscritti negli elenchi degli elettori residenti in altri Paesi membri e che si trovano lì per lavoro, studio o convivenza familiare, devono presentare una domanda entro il 21 marzo 2024 all’Ufficio consolare competente, rivolta al sindaco del Comune in cui sono iscritti (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dalla legge n. 483 del 1994).

