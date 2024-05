Ricerca



ELETTORALE - Elezioni europee: istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell’Unione europea La pubblicazione n. 5/2024 del Ministero dell'Interno contenente le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per i servi elettorali, in vista delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia in programma sabato 8 e domenica 9 giugno prossimi, ha pubblicato le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell’Unione europea.

Le istruzioni allegate, sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli Uffici stessi. sono state predisposte al fine di agevolare i compiti cui sono chiamati gli Uffici elettorali delle sezioni appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri dell’Unione europea per le operazioni di votazione concernenti l’elezione suddetta.

Si ricorda che l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e, per quanto da dette disposizioni non previsto, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Negli altri Paesi UE le operazioni di voto presso le sezioni elettorali appositamente istituite si svolgeranno nei giorni ed orari, antecedenti a quelli fissati nel territorio nazionale, determinati con decreto del Ministro dell’Interno.

>> Pubblicazione n. 5/2024 – Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell’Unione europea

© RIPRODUZIONE RISERVATA