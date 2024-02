Ricerca



ELETTORALE - Elezioni europee 8 e 9 giugno 2024: come si vota in Italia La cittadinanza dell'Unione europea ti dà la possibilità di votare nel tuo paese di origine, all'estero o nello Stato membro dell'UE in cui risiedi

In Italia, le elezioni europee si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024. Per votare bisogna aver compiuto 18 anni. I cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell’UE possono scegliere di votare nel paese di residenza a patto che siano rispettate determinate condizioni.

> Clicca qui per leggere: Elezioni Parlamento europeo

Segnaliamo al proposito il sito del Parlamento Europeo dedicato a tali consultazioni che, su decisione del Consiglio europeo, si svolgeranno in tutta l’Unione Europea tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA