Elezioni europee 2024: istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per i servi elettorali, in vista delle elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno prossimi, ha pubblicato le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Le istruzioni allegate sono state predisposte per agevolare ii compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione e sono corredate da un prospetto riepilogativo dei plichi da preparare durante le operazioni elettorali.

I contenuti della pubblicazione n. 4/2024

Normative principali per le elezioni del Parlamento europeo del 2024

Legge 24 gennaio 1979, n. 18

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483

Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Modifiche al calendario elettorale per il 2024

Le operazioni di votazione si svolgono in due giorni: sabato e domenica, anziché solo di domenica.

Le operazioni di votazione per le elezioni europee del 2024 si svolgono sabato dalle ore 15 alle ore 23 e domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Organizzazione delle elezioni

Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle votazioni e l’accertamento del numero dei votanti.

Elezioni multiple

Sezione con più consultazioni elettorali contemporanee:

Deve essere fornita una pubblicazione distinta per ogni tipo di consultazione.

Le operazioni di voto devono tener conto delle seguenti disposizioni:

– Le liste degli elettori della sezione e i registri devono essere inseriti nella corrispondente busta della serie “Parlamento europeo”.

– Il materiale comune ai seggi (come il timbro della sezione e le matite copiative) deve essere inserito nella stessa busta.

– I certificati medici, se esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio relativo all’elezione del Parlamento europeo.

– Conclusa la votazione alle ore 23 della domenica, il presidente di seggio verifica il numero degli elettori che hanno votato per ciascuna delle elezioni svolte presso la sezione, iniziando dall’elezione del Parlamento europeo.

– I plichi contenenti le liste degli elettori e i registri devono essere consegnati al tribunale prima dello scrutinio stesso.

– Dopo il conteggio per le elezioni europee, si procede con lo scrutinio per le altre consultazioni.

– Il presidente di seggio sigilla le urne contenenti le schede votate per le altre consultazioni e chiude in un plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti tali consultazioni.

– Concluso lo scrutinio per l’elezione del Parlamento europeo, il seggio rinvia alle ore 14 di lunedì le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali.

– Lo scrutinio per le elezioni regionali e, a seguire, quello per le elezioni comunali e, eventualmente, circoscrizionali, inizia alle ore 14 di lunedì e prosegue senza alcuna interruzione.

– Alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.

