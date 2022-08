Ricerca



ELETTORALE - Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022: adempimenti preparatori La circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 90/2022

In data 11 agosto 2022 il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare DAIT n. 90/2022 recante “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti preparatori del procedimento”, con la quale richiama alcuni adempimenti preparatori del procedimento elettorale per le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Segnaliamo, in particolare, che la Commissione Elettorale Comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra mercoledì 31 agosto e lunedì 5 settembre 2022, in pubblica seduta, preannunziata due giorni prima con apposito manifesto a firma del Sindaco da pubblicare nell’albo pretorio on line e da affiggere, in formato cartaceo, negli altri luoghi pubblici.

I principali adempimenti preparatori richiamati nella circolare:

A) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

B) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

C) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

D) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

E) Nomina dei presidenti di seggio

F) Nomina degli scrutatori

G) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all’estero

H) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

I) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

J) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

