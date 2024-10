Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative straordinarie Sicilia 2024: calendario, date e operazioni preliminari Il calendario ufficiale delle operazioni preparatorie per le elezioni amministrative straordinarie in Sicilia, in programma il 17 e 18 novembre 2024, con eventuale ballottaggio il 1° e 2 dicembre

Nel contesto politico siciliano, il 2024 sarà segnato da un importante appuntamento elettorale: il turno straordinario delle elezioni amministrative previsto per domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. Il calendario delle operazioni preliminari è già stato definito e pubblicato, in conformità alle normative regionali e nazionali.

La pubblicazione del manifesto elettorale

Uno dei momenti chiave delle fasi preparatorie è il 3 ottobre 2024, esattamente 45 giorni prima della data della votazione. In questa data, i sindaci o i commissari straordinari dei Comuni interessati pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali, come previsto dall’articolo 8 del Testo Unico approvato con Decreto Presidenziale della Regione del 20 agosto 1960, n. 3.

Questa pubblicazione riguarda le elezioni per:

Il Sindaco e il Consiglio comunale ;

e il ; Il presidente del consiglio circoscrizionale e il consiglio circoscrizionale, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 84 del 1976 e successive modifiche.

Revisione delle liste elettorali

Parallelamente, entro questa data si sarà conclusa la revisione straordinaria delle liste elettorali, un passaggio obbligatorio per garantire la corretta gestione del diritto di voto da parte degli elettori. La revisione è regolata dall’articolo 32 del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo del 1967.

L’eventuale ballottaggio

Per i Comuni in cui si renderà necessario un secondo turno di votazione per l’elezione dei sindaci, questo è stato fissato per il 1° e 2 dicembre 2024. In caso di ballottaggio, le operazioni elettorali seguiranno le stesse procedure preliminari già stabilite per il primo turno, secondo quanto indicato nel calendario ufficiale.

Informazioni ufficiali

Tutti i dettagli sulle procedure e le operazioni elettorali sono consultabili nel documento pubblicato dalla Regione Sicilia, disponibile nella sezione dedicata alle consultazioni elettorali straordinarie sul sito ufficiale della Regione.

Queste elezioni straordinarie rappresentano un momento cruciale per i cittadini dei comuni siciliani, che avranno l’opportunità di scegliere i propri rappresentanti locali, determinando il futuro assetto politico delle loro comunità per i prossimi anni.

