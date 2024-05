Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative nei Comuni montani Strumenti, proposte e idee per i programmi e le campagne elettorali nel documento elaborato dall'UNCEM

L’UNCEM ha elaborato un documento, indirizzato ai Sindaci e alle Sindache, a tutti i Consiglieri e alle Candidate e ai Candidati alle elezioni amministrative di giugno.

Il documento contiene una serie di proposte, impegni, punti e opportunità che possono essere inseriti nei programmi in fase di elaborazione e utilizzati negli incontri con i Cittadini e le comunità dei territori.

Si tratta di uno strumento utile per arricchire la Campagna elettorale, promuovendo un dialogo vivace e costruttivo e rilanciando le scelte collettive che ci appartengono e ci fanno crescere.

I Comuni montani al voto – d’intesa con UNCEM, Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani – si impegnano per una campagna elettorale, verso il voto dell’8 e 9 giugno 2024, per essere insieme Istituzioni della Repubblica che lavorano per un Paese più unito, nel quale tutti gli Enti territoriali lavorano per la crescita, per la coesione, per superare disuguaglianze e sperequazioni territoriali, dando alle comunità nuovo spazio democratico, opportunità, servizi, impegno, collaborando con tutti i livelli istituzionali.

Il documento, intitolato “La Montagna lo fa“, richiama un film che molti di noi hanno visto in questi giorni, sottolineando l’importanza della collaborazione e della coesione. La Montagna non può fare da sola, così come non possono farlo da soli i Sindaci o i Comuni. È insieme che dobbiamo agire, in relazione con le aree urbane e non solo, aprendoci all’Europa e al mondo.

