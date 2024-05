Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative 8 -9 giugno 2024: provvedimenti in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione Il Ministero dell'Interno attraverso la circolare n. 42 del 6 maggio 2024 richiama i provvedimenti in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024

Il Ministero dell’Interno ha emanato in data 6 maggio 2024 la circolare n. 42 ad oggetto “Turno ordinario di elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Provvedimenti in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni”.

Il contenuto della circolare

La circolare fa riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 29 aprile scorso del provvedimento, datato 24 aprile, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tale provvedimento contiene disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno prossimi.

Inoltre, segnala che sul sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in data 3 maggio scorso, è stata pubblicata la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile. Con tale delibera, l’Autorità ha stabilito disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, sempre in relazione alle campagne elettorali per le prossime elezioni comunali e circoscrizionali.

