Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative 2024: norme di comunicazione politica, istituzionale e propaganda La nota ANCI in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024

Pubblichiamo la nota predisposta dall’ANCI in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 con eventuali ballottaggi del 23 e 24 giugno 2024.

> Clicca qui per leggere: Campagne elettorali: le FAQ sul divieto di comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione di comizi e per tutta la durata della campagna elettorale, si applicano, per i Comuni e gli amministratori locali, diverse disposizioni legislative che disciplinano le tematiche dell’accesso ai mezzi di informazione, della comunicazione esterna rivolta alla collettività e della propaganda elettorale.

Il documento intende fornire una breve analisi delle principali questioni attinenti il tema dei limiti della propaganda elettorale e della comunicazione istituzionale e politica, con particolare attenzione alla tempistica di entrata in vigore dei divieti, inoltre, fornisce alcuni esempi pratici delle attività che le amministrazioni non possono realizzare nel periodo elettorale considerato, alla luce delle FAQ e delle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

PER APPROFONDIRE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA