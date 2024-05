Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative 2024: istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione La pubblicazione n. 2/2024 del Ministero dell'Interno contenente le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, ha pubblicato le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione relativamente alle elezioni amministrative in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

I contenuti della pubblicazione n. 2/2024

Le istruzioni allegate sono state predisposte per agevolare il lavoro degli uffici elettorali di sezione e sono corredate da un prospetto riepilogativo dei plichi da preparare durante le operazioni elettorali.

Norme fondamentali per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Legge 25 marzo 1993, n. 81

D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Novità legislative

Legge 23 novembre 2012, n. 215

Ha modificato gli articoli 71 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000, consentendo all’elettore, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso diverso.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

Ha stabilito che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

Per le elezioni del 2024, ha disposto che le operazioni di votazione si svolgano in due giornate, sabato e domenica, derogando alle disposizioni della legge n. 147/2013.

Ha stabilito che:

– Le operazioni di votazione per le elezioni dei membri del Parlamento europeo si svolgono sabato dalle ore 15 alle ore 23 e domenica dalle ore 7 alle ore 23.

– In caso di abbinamento alle elezioni europee, le operazioni di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono nelle stesse fasce orarie di quelle per le elezioni europee.

Modifiche al calendario elettorale

Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali o referendarie del 2024 si svolgono in due giorni: domenica e lunedì, anziché solo di domenica, come stabilito precedentemente.

In caso di elezioni europee, le operazioni di votazione si svolgono il sabato e la domenica.

Organizzazione delle elezioni

I materiali elettorali devono essere consegnati ai presidenti di seggio entro le ore 7:30 del sabato mattina.

Le operazioni preliminari alla votazione iniziano alle ore 9 del sabato mattina.

I seggi elettorali devono seguire delle procedure specifiche nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative con le elezioni europee.

Lo scrutinio inizia alle ore 14 del lunedì, con priorità allo spoglio delle schede per le elezioni regionali in caso di abbinamento con le elezioni europee.

