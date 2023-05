Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative 2023: rendicontazione delle spese Le istruzioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, 9 maggio 2023, n. 68

Il Ministero dell’Interno, Dipartimenti Affari interni e territoriali ha emanato in data 9 maggio 2023 la circolare n. 68 che fornisce istruzioni in merito alla rendicontazione delle spese elettorali per l’attuazione delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023.

In particolare nella circolare sono stati definiti:

competenza generale degli oneri;

spese a carico delle rispettive amministrazioni interessate alle consultazioni:

– gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione;

– spese postali;

