ELETTORALE - Elezioni amministrative 2023: quorum di votanti per la validità dell’elezione. Acquisizione dei risultati ufficiosi La Circolare del Ministero dell'interno n. 59/2023 indirizzata ai comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione sino a 15.000 abitanti in cui è stata ammessa una sola lista

Il Ministero dell’interno, Direzione Centrale per i servizi elettorali ha emanato la circolare 27 aprile 2023, n. 59 relativa alle Elezioni amministrative di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023 nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione sino a 15.000 abitanti in cui è stata ammessa una sola lista. Quorum di votanti per la validità dell’elezione. Acquisizione dei risultati ufficiosi.

L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, per effetto della “novella” introdotta dall’art. 2, comma 7-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha riproposto anche per l’anno 2023 la norma di diritto transitorio che intende agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto ai fini della validità delle elezioni nei comuni delle regioni a statuto ordinario sino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa alla competizione una sola lista di candidati, in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell’art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il citato art.6, comma 2, del decreto-legge n. 41/2022 stabilisce che siano eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell’unica lista ammessa e il candidato sindaco collegato purché la lista stessa “abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune” e che ai fini del calcolo del suddetto quorum “per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto“.

