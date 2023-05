Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative 2023: ammissione al voto con procedura speciale La Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali 2 maggio 2023, n. 62

Il Ministero dell’interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha emanato in data 2 maggio 2023 la circolare n. 62 ad oggetto “Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023 ed eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023. Ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale.”

Il Ministero dell’interno indica i principali adempimenti finalizzati a consentire a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o “volante”) o anche presso il loro domicilio, nell’ambito, ovviamente, dello stesso comune di iscrizione elettorale.

