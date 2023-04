Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative 2023: agevolazioni tariffarie per gli elettori Le istruzioni nella Circolare della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali 21 aprile 2023, n. 55

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha emanato la circolare 21 aprile 2023, n. 55 in cui riepiloga le agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei di cui possono beneficiare gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 (turno di ballottaggio 28 e 29 maggio).

