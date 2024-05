Ricerca



ELETTORALE - Elezioni 2024: integrazione e sostituzione elenco partiti e gruppi politici presenti in Parlamento Attraverso la circolare n. 45/2024 il Ministero dell'Interno fornisce l'elenco aggiornato dei partiti e gruppi politici e dei gruppi parlamentari in vista delle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali ha emanato la circolare n. 45 del 7 maggio 2024 con la quale procede all’integrazione e sostituzione dell’elenco dei partiti e gruppi politici in vista delle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

La circolare in sintesi

Il Ministero fa seguito alla circolare n. 39 del 29 aprile scorso in merito alle elezioni comunali e agli adempimenti per la presentazione di liste e candidati, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81), e procede con l’integrazione e la sostituzione dell’elenco dei partiti e gruppi politici.

Sono inclusi i partiti e gruppi politici che hanno eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica durante la legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali, in seguito alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Sono inclusi anche i partiti e gruppi politici che hanno eletto almeno un proprio rappresentante tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in seguito all’elezione del 26 maggio 2019.

Tuttavia, si segnala che nella comunicazione della Camera dei deputati manca l’inclusione del gruppo parlamentare “ITALIA VIVA – IL CENTRO – RENEW EUROPE”.

>> Clicca qui per consultare la circolare del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2024, n. 45 con l’elenco aggiornato dei partiti, gruppi politici e gruppi parlamentari

