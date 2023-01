IN PRIMO PIANO - Elezione diretta sindaco metropolitano: si apre la discussione in Senato Le audizioni dei vertici ANCI e UPI in Commissione Affari Costituzionali

Da un lato parere positivo al percorso di rinnovamento delle Province e delle funzione attribuite in un’ottica di rilancio, dall’altro preoccupazione per l’ipotesi di elezione diretta del sindaco metropolitane. Sono queste le posizioni espresse rispettivamente da Michele de Pascale, presidente dell’Unione delle Province Italiane (UPI), e da Fabio Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore ANCI delle Città metropolitane, entrambi intervenuti in audizione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato sui disegni di legge di revisione della legge 56/2014.

Il nodo delle elezioni

Netta la posizione espressa da Nardella. “Parlare di elezione diretta del sindaco metropolitano rischia di minare il principio stesso di questa forma di governo e annullare il ruolo di coordinamento proprio delle Città metropolitane”. Per il coordinatore ANCI “l’elezione diretta, infatti, con tutto ciò che ne consegue, costerebbe circa un miliardo di euro e porterebbe ad una dualità di figure, appunto il sindaco del capoluogo e quello della Città metropolitana, con inevitabili sovrapposizioni e conflitti. Semmai – ha rimarcato Nardella – si dovrebbe intervenire per prevedere l’inserimento di un programma di mandato da far votare al Consiglio metropolitano e della giunta metropolitana quale organo di supporto al sindaco. Bisogna far andare avanti il Paese, non tornare indietro con scelte anacronistiche”.

