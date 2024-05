Ricerca



ELETTORALE - Elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali della Regione Sardegna: piattaforma SIEL Accordo per l'utilizzo della piattaforma informatica SIEL per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali della Regione Sardegna nel 2024

Il Ministero dell’Interno ha diramato un comunicato in data 10 maggio 2024 nel quale informa che in occasione delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della Regione autonoma della Sardegna, programmate per l’8 e 9 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 23 e il 24 giugno, il Ministero assicurerà con l’infrastruttura tecnologica del Sistema Informativo Elettorale (SIEL) la raccolta dei dati elettorali ufficiosi e la successiva diffusione attraverso il sito internet Eligendo e la relativa App.

Inoltre, Il Ministero dell’Interno, attraverso la rete delle Prefetture della Sardegna, assicurerà, come in occasione di precedenti consultazioni, un’ampia collaborazione per l’organizzazione e la gestione di alcune fasi del procedimento elettorale.

