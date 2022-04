Ricerca



IN PRIMO PIANO - Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile la LEGGE 5 aprile 2022, n. 28 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”

>> IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2022, n. 14

