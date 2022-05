Ricerca



ELETTORALE - Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum Il testo del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera un decreto-legge che introduce “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”.

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza del procedimento elettorale e della raccolta del voto, il provvedimento individua apposite misure di prevenzione del contagio, in particolare, per gli elettori positivi a COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, si prevedono modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

E’ inoltre previsto che le operazioni di votazione, sia per le consultazioni elettorali sia per quelle referendarie, si svolgano nella sola giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 23 e che, laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali.

