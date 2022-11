Ricerca



IN PRIMO PIANO - Disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum Pubblicato in Gazzetta il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2022

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2022 ad oggetto “Disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione”.

Il decreto disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma, definendone le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento, i casi di malfunzionamento, le modalità con cui il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino delle funzionalità, le modalità di accesso, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto del GDPR.

Definisce, inoltre, le modalità con cui i promotori della raccolta firme mettono a disposizione della Corte di cassazione le firme raccolte elettronicamente.

