AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Digitalizzazione dei Comuni, disponibili due nuovi avvisi Investimenti per favorire l'adozione dell'App IO da parte degli Enti locali e la migrazione della base dati dei servizi in cloud

Su PA digitale 2026 sono disponibili due nuovi avvisi rivolti ai Comuni che hanno come obiettivo quello di favorire la digitalizzazione.

Il primo avviso riguarda l’adozione della App IO da parte degli Enti locali per un totale di 30 milioni di euro (12 milioni di euro disponibili per le regioni del Sud e 18 milioni di euro disponibili per le altre regioni). La scadenza per la presentazione delle domande è il 1 marzo 2024.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE L’AVVISO DELLA MISURA 1.4.3

Il secondo avviso intende favorire la migrazione delle basi dati e dei servizi dei Comuni in cloud. Con uno stanziamento di 50 milioni, rimarrà aperto da novembre fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre il 29 marzo 2024.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE L’AVVISO DELL’INVESTIMENTO 1.2