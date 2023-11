Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE- ELETTORALE - Dematerializzazione delle liste elettorali Prosegue il programma di dematerializzazione delle liste elettorali, ad oggi risultano autorizzati 5.500 Comuni, pari a circa il 70% del totale

Il Ministero dell’Interno con una nota del 31 ottobre annuncia che, nell’ambito del programma di dematerializzazione della tenuta e dell’aggiornamento delle liste elettorali, ad oggi risultano autorizzati 5.500 Comuni, pari a circa il 70% del totale, tra i quali la totalità dei capoluoghi di Regione e la grandissima maggioranza dei Comuni capoluogo di provincia.

>> Clicca qui per leggere: Elettorale: il Ministero sollecita la realizzazione degli interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi elettorali

Con la realizzazione di tale progetto, si conseguiranno in tutti i Comuni rilevanti benefici in termini di snellimento delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale, di semplificazione degli adempimenti svolti dagli Uffici elettorali comunali e dalle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, di riduzione dei costi di gestione, limitando l’utilizzo del formato cartaceo solo in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie.

>> Clicca qui per leggere: Dematerializzazione delle liste elettorali

I Comuni devono quindi implementare la presentazione delle istanze di dematerializzazione in questione, al fine di poter concludere, nel più breve tempo possibile, l’intero processo di digitalizzazione.

