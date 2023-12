Ricerca



ELETTORALE - Decreto referendum Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. n. 144/2023 recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di Cassazione in materia di referendum

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre la legge 13 dicembre 2023, n. 189 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di Cassazione in materia di referendum.

