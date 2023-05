Ricerca



IN PRIMO PIANO - Decreto legge per i Comuni alluvionati Varato il primo provvedimento del Governo per aiutare le zone alluvionate in Emilia-Romagna: stanziati circa 2 miliardi di euro

La Presidenza del Consiglio con comunicato stampa n. 35 del 23 maggio riassume i contenuti di maggiore interesse del decreto-legge, approvato in pari data, che introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Per quanto riguarda le misure di interesse per i Comuni, segnaliamo i seguenti passaggi:

– sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio;

– differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai Comuni e alle province interessati;

– rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;

– possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;

– istituzione del “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’evento alluvionale.

Per una eventuale raccolta di fondi da destinare alle comunità colpite dalle alluvioni ANCI ha promosso una raccolta fondi nazionale.

