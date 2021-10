Questo articolo è stato letto 24 volte

IN PRIMO PIANO - Decreto Giustizia e Proroghe in Gazzetta Ufficiale Referendum e Assegno temporaneo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 il DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132 “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP“.

