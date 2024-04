Ricerca



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2024 è stata pubblicata la legge 25 marzo 2024, n. 28, entrata in vigore il 29 marzo 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

La legge in sintesi:

Prolungamento delle operazioni di votazione: le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 si svolgono in date specifiche, inclusa la domenica e il lunedì in determinati casi, con orari definiti.

Elezioni europee: per le elezioni europee del 2024, il voto si svolge sabato e domenica.

Elezioni regionali e amministrative: le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali possono essere programmate per sabato e domenica con orari specifici.

Procedura di votazione: vengono specificate le procedure per l’apertura e la chiusura delle operazioni di votazione, nonché per lo scrutinio dei voti.

Voto fuori sede degli studenti: gli studenti fuori sede possono votare nei Comuni dove risiedono temporaneamente per motivi di studio, con modalità specifiche e domanda anticipata.

Revisione delle anagrafi: viene prevista la pubblicazione annuale dei dati relativi alla popolazione e la modifica delle disposizioni relative al censimento della popolazione.

Registrazione di simboli politici: la registrazione come marchio d’impresa di simboli politici non influenza le norme elettorali.

Norme elettorali per capoluoghi di provincia: le norme elettorali per i sindaci e i consigli comunali dei capoluoghi di provincia sono uniformate indipendentemente dalla dimensione demografica. I capoluoghi di provincia sono individuati per legge. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia

Termini per elezione del sindaco: i sindaci dei Comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti possono rimanere in carica per un massimo di tre mandati.

Decreto Legge 29/1/2024 n. 7 (Gazzetta Ufficiale 29/1/2024 n. 23)

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

