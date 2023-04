Ricerca



CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Decreto di finanziamento per la prosecuzione dei progetti SAI in scadenza al 30 giugno Gli elenchi dei progetti ammessi alla prosecuzione

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il decreto di finanziamento per la prosecuzione dei progetti SAI in scadenza al 30 giugno.

Gli elenchi dei progetti ammessi alla prosecuzione, suddivisi per tipologia di accoglienza:

© RIPRODUZIONE RISERVATA