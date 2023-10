Ricerca



Il presidente dell’ANCI e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha chiuso i lavori della 40^ assemblea di Genova, ultima assise nazionale nel ruolo di presidente e ha rivolto un saluto commosso ai sindaci e alle autorità presenti in sala.

”In questi tre giorni – ha detto Decaro alla sua ultima assemblea da presidente dell’ANCI – abbiamo ascoltato il Presidente Mattarella, il presidente del Consiglio Meloni, ministri, sottosegretari, il commissario europeo, il presidente della CEI e tutti hanno riconosciuto la centralità del nostro ruolo, la centralità del sindaco nel sistema democratico e istituzionale del nostro Paese ma anche l’importanza del nostro lavoro quotidiano con le piccole e le grandi responsabilità che affrontiamo ogni giorni”.

Ha aggiunto Decaro: “Il Presidente Mattarella ha detto che l’Italia conta su di noi e noi possiamo assicurare che sentiamo tutto il peso e tutto l’onore di questo impegno, lo sentiamo così forte che a volte ci capita anche di sbagliare, di essere un po’ sopra le righe, di ostinarci a pretendere quello che riteniamo sia un diritto non per i sindaci ma per le nostre comunità”.

