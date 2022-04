Ricerca



IN PRIMO PIANO - Da domani 1° aprile niente green pass per accedere agli sportelli Cessa l’obbligo per i cittadini di accedere agli uffici pubblici con green pass

Cessa l’obbligo per i cittadini di accedere agli uffici pubblici con green pass. Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 aveva subordinato l’accesso agli uffici pubblici fino al 31 marzo 2022 al possesso della certificazione verde COVID-19.

L’obbligo non è stato riproposto dal decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA