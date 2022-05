Ricerca



IN PRIMO PIANO - Covid-19: la nuova Ordinanza del Ministro della salute Le misure relative agli spostamenti

Con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 sono state prorogate fino al 31 maggio 2022 le misure disposte con l’ordinanza del 22 febbraio scorso relative agli spostamenti da e per l’estero, ad esclusione dell’obbligo di presentazione del passenger locator form all’arrivo in Italia.

Dal 1° maggio per l’ingresso in Italia è sufficiente presentare la certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente. Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

Nel focus della Farnesina sono disponibili le informazioni, la normativa e le misure valide sul territorio nazionale. Disponibile anche un questionario per fornire informazioni di carattere generale in merito alla normativa vigente in Italia in materia di spostamenti da/per l’estero. Anche il questionario, completamente anonimo, è accessibile dalla homepage del sito del ministero degli Affari Esteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA