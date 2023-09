Ricerca



PERSONALE - Corsi di formazione a distanza per i dipendenti pubblici su Cloud Iniziano i corsi di formazione rivolti ai dipendenti pubblici. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è organizzata da AgID in collaborazione con il Politecnico di Milano

I percorsi formativi, fruibili a distanza sia in diretta streaming che on-demand, sono rivolti al personale delle PA e sono stati realizzati da AgID nell’ambito delle attività del progetto PON Governance 2014-2020 “Razionalizzazione delle infrastrutture ICT e migrazione al Cloud” in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Il passaggio al Cloud richiede una vera e propria trasformazione che passa dalla tecnologia per arrivare alle persone, ai processi e alla cultura organizzativa. Accompagnare i dipendenti pubblici nel percorso attraverso la disseminazione di conoscenza e la formazione è un fattore critico per il successo di questa trasformazione.

Il programma formativo terminerà il 31 ottobre ed è suddiviso in 5 percorsi didattici:

a. Introduzione al cloud computing;

b. Il contesto di implementazione del cloud;

c. Le strategie per un efficace impiego del cloud in ambito pubblico;

d. La gestione operativa del cloud in ambito pubblico;

e. Guidare il cambiamento abilitato dal cloud.

Ogni percorso è composto da almeno 3 moduli di un’ora ciascuno. La durata consente una facile fruizione dei corsi per i partecipanti e la focalizzazione su specifici ambiti chiave e profili professionali.

Alla fine di ogni percorso formativo è previsto:

• un breve test di valutazione delle conoscenze apprese;

• un breve questionario di soddisfazione anonimo al fine di raccogliere feedback e suggerimenti per le prossime iniziative.

Ogni singolo modulo si considera superato se:

• è fruito almeno per il 60% del tempo previsto;

• si risponde correttamente ad almeno il 75% delle domande del test finale.

Il personale che prenderà parte alle attività formative riceverà e che supererà con successo un percorso didattico riceverà un attestato di partecipazione sulla email di lavoro indicata all’atto dell’iscrizione.

Inoltre, i primi 1.000 dipendenti che supereranno il test di valutazione finale riceveranno anche un abbonamento full vip di un anno agli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

Per iscriversi al corso e consultare il programma basta cliccare qui.

Fonte: www.agid.gov.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA