IN PRIMO PIANO - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021 è pubblicata la Legge 3/12/2021 n. 205 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 con la legge di conversione 3 dicembre 2021, n. 205

