ELETTORALE - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 30 giugno 2022, n. 84

Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 30 giugno 2022, n. 84 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

