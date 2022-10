Ricerca



IN PRIMO PIANO - Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, nuovi Paesi aderenti: Arabia Saudita Il prossimo 7 dicembre 2022 entrerà ufficialmente in vigore la Convenzione sull'Apostille per i documenti pubblici rilasciati dalle autorità saudite

Per i documenti pubblici rilasciati dalle autorità saudite (Arabia Saudita) la Convenzione sull’Apostille entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 7 dicembre 2022.

Ricordiamo, a proposito della Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961, che chi proviene da un Paese che ha aderito alla predetta Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare italiane e chiedere la legalizzazione ma può recarsi presso la propria competente autorità interna designata da ciascuno Stato per ottenere l’apposizione dell’Apostille sul documento da valere in Italia.

L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’Apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato.

