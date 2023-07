Ricerca



Con una nota del 25 luglio il Dipartimento per la trasformazione digitale pubblica il decreto di riparto del contributo previsto per supportare i Comuni nell’integrazione delle liste elettorali con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Per richiedere i fondi, a partire dal 3 agosto 2023 i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso “Richiesta contributo liste elettorali”. Gli importi, definiti in maniera forfettaria (lump sum), sono attribuiti in base alla fascia di appartenenza dell’amministrazione, stabilita in funzione della popolazione residente. Il contributo varia dai 1.683,60 euro per i Comuni di Fascia 1 (con un massimo di 2.500 abitanti) fino ai 16.836 euro previsti per le amministrazioni comunali con oltre 250 mila residenti.

